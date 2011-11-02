ЄС переходить на нову формулу допомоги Україні - "більше за більше, менше за менше"

Євросоюз з 2012 року припинить фінансування проектів української влади, які так і не були втілені у життя, а спрямовуватиме кошти безпосередньо на реформування конкретних галузей.

Про це повідомив в інтерв’ю Deutsche Welle прес-аташе представництва Єврсоюзу в Україні Давід СТУЛІК.

"Наступного року форма допомоги зміниться. Тепер ми працюватимемо за принципом "Більше за більше, менше за менше", - розповів Д.СТУЛІК.

За його словами, ЄС хоче, аби Україна сама була більш зацікавлена в реформах.

Як зазначив Д.СТУЛІК, щороку Євросоюз виділятиме Україні до 180 млн. євро. Гроші надходитимуть безпосередньо в бюджет на реформування конкретних галузей. Втім, отримати їх Україна зможе лише після того, як доведе серйозність своїх намірів втілювати ці реформи. "У нас є проекти, які були реалізовані: експерти розробили певні рекомендації, допомогли написати відповідні законопроекти, але нічого так і не втілено в життя", - наголосив Д.СТУЛІК.

Серед низки так і невтілених проектів представник Євросоюзу називає Виборчий кодекс України, антикорупційне законодавство, закон про державні закупівлі. "До висновків наших експертів начебто Україна і прислухається, начебто вносяться зміни в закони, але вони ж не виконуються", - констатував Д.СТУЛІК.