Янукович відновить роботу комітету з питань підприємницької діяльності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що підготовлено указ про відновлення роботи комітету з питань підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на розширеному засіданні уряду в середу.

За його словами, на сьогодні проект підготовлено і він його підпише після експертизи Міністерства юстиції.

В.ЯНУКОВИЧ виступив із критикою уряду щодо роботи в сфері дерегуляції. Зокрема Президент вважає недостатньо ефективною роботу уряду зі спрощення умов діяльності бізнесу.

«Дерегуляцію, яка задекларована урядом, підприємці слабо відчувають. Не працюють «єдині вікна». Залишається значним тиск контролюючих органів на підприємства», - констатував глава держави.

«У зв`язку з цим запитую: які об`єктивні труднощі у сфері підприємництва завадили уряду усунути численні дублювання документів, що подаються для одержання дозволів; забезпечити зміну підходів до здійснення державного нагляду з прямого контролю до профілактики й запобігання порушенням законодавства?» - зазначив Президент.

«Якщо єдина причина – це Комітет з підприємництва, який ліквідували, я вчора сказав Миколі Яновичу (АЗАРОВУ): відновлюємо роботу комітету. І давайте подивимось, що з цього вийде», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави, крім того, поставив перед урядовцями питання щодо досі не розроблених законопроектів про встановлення відповідальності посадових осіб контролюючих органів за недотримання ними процедур контролю та за збитки, завдані суб’єкту господарювання.

«Належне вирішення цих питань могло б суттєво покращити бізнес- та інвестиційний клімат у країні», - зазначив Президент.