Львів'янин виграв у лотерею «Мегалот» 13,81 млн. грн.

38-річний житель Львова Олег 29 жовтня виграв у лотерею «Мегалот» 13,81 млн. грн.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор оператора державних лотерей «МСЛ» Євген ВЛАСЕНКО, цей виграш став найбільшим за всю історію існування лотереї «Мегалот».

Сам переможець повідомив, що грає в лотереї вже близько 5 років. Почав грати, ще коли жив у Германії, повернувшись в Україну, став грати у "Мегалот", купуючи 2 рази на тиждень по 3 квитки. Щасливими для Олега сталі дати днів народження його родичів, саме ці числа він вносив до лотерейного квитка.

Олег є колишнім чемпіоном України з вільної боротьбі. На сьогодні працює страховим агентом. Одружений, має 10-річну доньку і 18-річного сина.

На питання журналістів, на що він має намір витратити виграні гроші, Олег відповів, що у нього немолоді батьки і багато родичів, відповідно, спочатку він має намір поділитися з ними.

«У мене немолоді батьки, велика рідня. Собі поки нічого (нічого купувати - УНІАН), поки що близьким, братові, сестрі, мамі», - сказав Олег.

Потім він все ж таки розповів, що хоче побудувати будинок, купити дружині шубу, яку та вже йому замовила, а також поїхати відпочити.

Також Олег зазначив, що після його виграшу друзі також почали грати у лотерею, та й сам він ще придбав лотерейних квитків.

Як повідомив Є.ВЛАСЕНКО, максимальний термін, упродовж якого переможцеві буде виплачена вся сума виграшу, становить 12 місяців. При цьому він висловив упевненість, що у даному випадку гроші будуть виплачені у коротші терміни. Порядок і форма виплати виграшу визначаються безпосередньо з переможцем.

За словами Є.ВЛАСЕНКА, на сьогодні в Україні грають у лотерею понад 1 млн. чоловік щотижня, при цьому 65% з них - чоловіки і 35%, відповідно, жінки. За всю історію існування лотереї «Мегалот» (з 2001 року) 12 чоловік стали мільйонерами. Останній раз джек-пот у лотереї «Мегалот» був зірваний у серпні 2007 року, тоді переможцеві дісталося 4,425 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня 53-річний інженер-будівельник киянин Валерій виграв у лотерею «Лото-Забава» 10 млн. грн.

Довідка УНІАН. «МСЛ» («Молодьспортлото») є правонаступником «Спортлото», і працює на лотерейному ринку вже 35 років.

«МСЛ» об`єднує такі бренди, як «Лото-Забава», лотереї «Хто там», «Мегалот», «Спротпрогноз». Також є великий вибір миттєвих лотерей.

«Мегалот» є класичною числовою лотереєю за ігровою формулою, наближеною до багатьох західних лотерей, яка дає можливість накопичувати великі джек-поти.