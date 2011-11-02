Україна почала входити в другу хвилю кризи

Українська економіка вже почала входити у другу хвилю світової кризи.

Таку думку сьогодні під час круглого столу на тему: «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив екс-заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

За його словами, про те, що друга хвиля кризи вже докотилася до України, свідчить зниження виробництва у такій ключовій галузі економіки, як гірничо-металургійний комплекс. «Криза в Україні вже розпочалася — вона розпочався у фінансовій системі ще у вересні. Слідом за низкою європейських машинобудівних компаній, які вже ухвалили рішення про зупинку конвеєрів на невизначений термін, розпочалося зниження промислового виробництва і в Україні», - відзначив І.УМАНСЬКИЙ і додав: «Якщо подивитися на один з основних наших економічних індикаторів — ціни на метал, то можна побачити, що в усьому світі ціна металу почала знижуватися. Ринки збуту українського металу постійно скорочуються».

На думку І.УМАНСЬКОГО, той факт, що в середньостроковій перспективі на українську економіку, як і на всю світову економіку в цілому, чинитимуть вплив кризові явища, вже ні у кого не викликає сумнівів. «Інше питання — наскільки глибокою буде ця криза. Я не думаю, що сьогодні є підстави говорити про те, що криза буде такою ж глибокою, як у 2008-2009 роках. Хоча якщо подивитися на реакцію українських властей, то виникає відчуття дежавю. Як і в 2008 році, українські власті продовжують говорити, що у нас все добре, тоді як зовнішньоторговельний баланс продовжує погіршуватися», - відзначив експерт.

Він переконаний, що нинішньої української влади не вистачить ресурсів для того, щоб утримувати відносну економічну стабільність у державі до виборів 2012 року. «Ресурсів Національного банку, за нинішніх тенденцій, вистачить для того, щоб утримувати нинішній курс гривни, максимум, до кінця поточного року. Планомірну, підконтрольну девальвацію гривни слід було починати ще з червня цього року. Тоді б ми не мали тих шокових наслідків, які ми пережили наприкінці 2008 року, які нещодавно пережила Білорусь, і до яких нас, на жаль, знову підводить нинішня влада», - підсумував І.УМАНСЬКИЙ.