На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0150/8,0220 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0170/8,0240, на 12:00 ціни знизилися 8,0160/8,0195. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,0150/8,0220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився 0,2619/24, на 12:00 ціни знизилися 0,2614/18. До закриття торгів ціни піднялися 0,2616/20. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6295 (-0,1550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3640/1,3800. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0505/11,0620, на 12:00 ціни пішли вниз 11,0270/11,0360. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли 11,0530/11,0665.