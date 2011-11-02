Негативне сальдо ще не говорить про початок другої хвилі кризи — експерт

Зростання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу України поточного року не є однозначною ознакою початку другої хвилі економічної кризи.

Таку думку сьогодні під час круглого столу на тему: «Чим загрожує Україні друга хвиля світової кризи?», організованого Інститутом Горшеніна, вислови в начальник аналітичного відділу ПАТ «Альфа-Банк» Олексій БЛІНОВ.

На його думку, незважаючи на те, що зростання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу є однією з найбільших проблем української економіки, не можна заперечувати і позитивних тенденцій, про які свідчить цей показник. «Зростання імпорту до України відображає позитивні тенденції в українській економіці. Подивіться на обсяги продажу імпортних автомобілів в Україні, на зростання іноземних інвестицій, яке цього року випереджає зростання ВВП, і ви зрозумієте, що стан справ у нас не настільки поганий, як це здається», - відзначив експерт і додав: «Зараз 5-відсотковий дефіцит рахунку поточних операцій (різниця між припливом і відпливом валютних надходжень - УНІАН) є цілком нормальним і контрольованим. Таким чином, говорити про те, що ми стоїмо напередодні чергового обвалу, поки не можна».

Водночас О.БЛІНОВ відзначив той факт, що структурно українська економіка порівняно з 2008 роком абсолютно не змінилася. «Жодної відчутної реформи за 3 роки так і не було проведено. Можна пригадати тільки Податковий кодекс, який, за великим рахунком, і реформою назвати важко. Пенсійна реформа у вигляді підвищення пенсійного віку теж не змінила нашу застарілу солідарну пенсійну систему», - відзначив експерт.

Він переконаний, що відсутність реальних економічних реформ робить украй складним утримання економіки у тих параметрах, які задає нинішній уряд.

Як повідомляв УНІАН, уряд України чекає на зростання негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу у 2011 році у розмірі 4,8 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2010 році становило 3 млрд. 113,1 млн. дол. проти також негативного сальдо у розмірі 1 млрд. 312,6 млн. дол. у 2009 році.