Клюєв доручив забезпечити роботу «єдиних вікон» у дозвільних центрах

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ поставив завдання перед керівниками регіонів забезпечити роботу «єдиних вікон» у дозвільних центрах із 1 січня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке завдання А.КЛЮЄВ дав сьогодні в ході розширеного засідання Кабінету міністрів і Комітету економічних реформ.

«Згідно із законодавством, «єдині вікна» в дозвільних центрах повинні запрацювати з 1 січня 2012 року, але підготовка до початку функціонування цієї системи відбувається дуже повільно», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що на сьогоднішній день перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, скорочено з 78 до 57.

А.КЛЮЄВ також відзначив масштабне корегування законодавства у сфері будівництва.

«Кардинально покращено планувальну документацію, максимально спрощено процедуру її узгодження, скорочено час її проходження. Вся процедура отримання дозвільних документів на сьогодні займає для об`єктів 1-3 категорії складності до 50 днів замість 416. На сьогоднішній день реформування містобудівної діяльності на рівні актів законодавства та уряду практично завершено», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, у сфері спрощення створення й припинення бізнесу впроваджено електронний взаємообмін інформацією між усіма учасниками державної реєстрації, що забезпечує оперативність і прозорість усіх процедур. Забезпечується можливість здійснювати господарську діяльність без свідоцтва про державну реєстрацію.

Перший віце-прем`єр-міністр також зазначив, що для організації підприємницької діяльності встановлено можливість для юридичних осіб створювати статутні фонди в необхідних розмірах і скасовано вимогу щодо обов`язкового нотаріального оформлення документів.

А.КЛЮЄВ повідомив, що у сфері регуляторної політики фактично завершено роботу над переглядом регуляторних актів, прийнятих органами й посадовцями місцевого самоврядування. «Проаналізовано понад 58,6 тис. регуляторних актів. Лише 23,2 тис. актів (39% від загальної кількості) було віднесено до регуляторних, що відповідають принципам державної регуляторної політики. Решта 35,4 тис. регуляторних актів було визнано такими, що не відповідають принципам державної регуляторної політики, й практично всі з них скасовано», - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр звернув увагу на те, що понад 60% регуляторних актів органів місцевого самоврядування порушували принципи партнерства між владою та бізнесом. «Ми й надалі проводитимемо моніторинг тих рішень, які приймаються на місцях», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він також нагадав, що продовжується реформа системи адміністративних послуг. «Вже скорочено 254 платних послуги - це 46% усіх платних адміністративних послуг», - підкреслив А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що у Верховній Раді знаходиться на розгляді пакет законопроектів із питань дерегуляції, приватизації та управління державною власністю, й висловив упевненість, що всі вони будуть розглянуті найближчим часом.

«План заходів щодо виконання Програми реформ Президента України буде виконано на 100%», - запевнив А.КЛЮЄВ.