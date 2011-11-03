У Каннах сьогодні розпочинається саміт G20. Головне питання - боргова криза

У Каннах сьогодні розпочинається дводенний саміт "Великої двадцятки".

Як передає Радіо «Свобода», учасники саміту обговорять проблеми європейської боргової кризи, позицію Греції й пошуки виходу з ситуації, що склалася.

Лідери Франції та Німеччини Ніколя САРКОЗІ і Ангела МЕРКЕЛЬ заявили, що Греція не отримає черговий транш фінансової допомоги від ЄС і МВФ до проведення оголошеного грецьким прем`єром Георгіосом ПАПАНДРЕУ референдуму.

Двома днями раніше він несподівано оголосив, що рішення про доцільність отримання Афінами міжнародної допомоги для виходу з боргової кризи має бути ухвалено в результаті національного референдуму. Вчора він додав, що референдум може відбутися 4 грудня і на ньому буде вирішено питання про подальше перебування Греції в зоні євро.

Минулого тижня лідери країн єврозони досягли згоди про списання половини грецьких боргів і виділення Афінам нового пакета допомоги обсягом 130 млрд. євро.