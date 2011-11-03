Міжбанк: відкриття торгів - 8,0160/8,0210 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0160/8,0210 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2597/0,2602, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9875/10,9960. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3700/02 (середа — 1,3774/76).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9710/7,9910.