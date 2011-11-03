Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0150-8,0220 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0160/8,0210, на 12:00 звузився спред 8,0160/8,0190. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,0150/8,0220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2602, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2599/0,2603. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2610/0,2614. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,6850 (+0,0555).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3700/1,3702, а на 15:00 зросли до 1,3795/1,3797. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9875/10,9960, на 12:00 ціни пішли вгору 11,0150/11,0235. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму: 11,0700/11,0835.