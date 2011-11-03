ЄЦБ несподівано скоротив базову ставку до 1,25% річних

Європейський центральний банк (ЄЦБ) на засіданні в четвер несподівано прийняв рішення скоротити базову процентну ставку на 0,25 процентного пункту до 1,25% річних.

Дане рішення ЄЦБ розійшлося з прогнозами аналітиків, які очікували збереження ставки на рівні 1,5%.

Ставка по депозитах банків у ЄЦБ також буде знижена на 0,25 процентного пункту - до 0,5%. Рішення регулятора вступлять в силу з 9 листопада.

ЄЦБ двічі в поточному році підвищував базову ставку - у квітні до 1,25% з гранично низького рівня в 1,00%, на якому вона перебувала з травня 2009 року, і в липні ще на 0,25 процентного пункту - до 1,5 %, передає РІА «Новости».