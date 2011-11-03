Росія надасть допомогу ЄС як мінімум через МВФ - Медведєв

Росія буде брати участь у програмах фінансової підтримки країн Євросоюзу як мінімум через МВФ, підтвердив президент Дмитро Медведєв, виступаючи на саміті G20. На брифінгу напередодні саміту помічник президента Аркадій Дворкович повідомив, що Росія готова дати єврозоні до $10 млрд. на боротьбу з борговою кризою.

«Не хотілося б радити суверенним країнам, що і як їм робити, але, по-перше, Росія - це частина Європи, і нам небайдужі її проблеми, і, по-друге, ми готові брати участь в програмах фінансової підтримки країнам Євросоюзу насамперед через МВФ, а значить маємо право на позначення своєї позиції», - цитує Медведєва РІА «Новости». Президент додав, що країни з великим борговим тягарем повинні негайно почати скорочення бюджетних витрат.

«Країни, у яких борговий тягар надмірний, повинні негайно починати фіскальну консолідацію. Тим же країнам єврозони, що розглядаються ринками як безпечна гавань, було б доцільно підтримати попит і полегшити тим самим становище більш слабких партнерів », - сказав він.

Росія першою з економік, що розвиваються, які входять до БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), розглядає можливість допомоги ЄС поза МВФ. Відмовою вже відповіли Бразилія, Індія та Китай. Від підтримки єврозони відмовилися навіть деякі з розвинених країн. Великобританія не надасть власні кошти навіть через МВФ. Розмір допомоги, запропонованої російською владою, невеликий, проте це плата за підтримку ЄС при вступі Росії до СОТ, переконані експерти, пише "Газета.Ru".