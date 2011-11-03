НБУ дозволить валютні свопи з російським рублем?

Національний банк України (НБУ) розглядає можливість дозволити проведення валютних свопів (договори продажу валюти із зобов`язанням зворотного викупу в певний термін за визначеним наперед курсом) з російським рублем.

Про це заявив журналістам президент «Альфа-банку» (Україна) Олександр ЛУКАНОВ.

«Національний банк пропонує декілька цікавих інструментів, пов`язаних з операціями своп рубель-гривня для російських банків, що дасть можливість акціонерам російських банків підтримувати свої банки в Україні великим гривневим ресурсом. Він може бути довгостроковим і привабливим за ціною, що в результаті позначиться на зниженні вартості кредитів і сприятиме зростанню привабливості гривні як національної валюти», - зазначив А.ЛУКАНОВ за підсумками зустрічі голови ради директорів російської банківської групи «Альфа-банк», голови наглядової ради «Альфа-банка» (Україна) Петра АВЕНА з головою Національного банку України Сергієм АРБУЗОВИМ у четвер.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України з 30 травня 2011 року дозволив банкам проводити між собою валютні свопи. На сьогодні свопи можуть здійснюватись банками з валютою I групи класифікатора (долари, євро, франки, ієни і ін.), в яку російські рублі не входять, на строк до одного року.