Біл Гейтс закликав лідерів G20 збільшити допомогу найбіднішим країнам

Засновник Microsoft Біл ГЕЙТС закликав лідерів країн "двадцятки" збільшити допомогу для економічного і соціального розвитку найбідніших країн світу, незважаючи на кризові явища у світовій економіці.

Як повідомляє РІА «Новости», Б.ГЕЙТС на прохання Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, головуючого цього року в G20, підготував доповідь про інноваційне фінансування розвитку бідних країн. Цю доповідь він має представити сьогодні лідерам країн "двадцятки". Крім того, на сьогодні була призначена зустріч глави Microsoft з Н.САРКОЗІ, проте її було перенесено через термінову нараду країн єврозони.

Раніше були оприлюднені основні пункти доповіді. Б.ГЕЙТС пропонує ввести податок на фінансові операції, який може давати щороку від 100 до 250 мільярдів доларів, залежно від того, чи обкладатимуться фінансові деривативи.

Він також пропонує фінансувати економічне зростання за рахунок створення фонду на основі суверенних накопичень держав, який може спочатку мати у своєму розпорядженні 40 мільярди доларів і збільшити ресурси до 100 мільярдів доларів. Крім того, для допомоги бідним країнам він радить знизити до 5% вартість грошових переказів до країн, що розвиваються, від діаспори, яка проживає за кордоном. Ще одним заходом інноваційного фінансування, на думку Б.ГЕЙТСА, може стати податок на пальне для торгових перевезень і авіації.