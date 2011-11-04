Одним із антиінфляційних чинників стало зростання заощаджень населення - Клюєв

Антиінфляційним чинником у 2011 році, серед іншого, стало зростання заощаджень населення.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, виступаючи у п`ятницю у Верховній Раді України під час Години питань до уряду.

За словами А.КЛЮЄВА, обсяг депозитів фізичних осіб станом на початок поточного року становив 300,7 млрд. грн., збільшення з початку року - на 28,9 млрд. грн. (або на 10,6%).

Він нагадав, що індекс споживацьких цін за підсумками 9 місяців поточного року становив лише 4,2%.

Проведення збалансованої бюджетної політики, зокрема вжиті урядом заходи зі збільшення адміністрування платежів, а також активізація підприємницької діяльності дозволили перевиконати дохідну частину бюджету, зазначив перший віце-прем`єр-міністр.

За його даними, надходження до державного бюджету за 9 місяців 2011 року зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,3% - до 226,7 млрд. грн.