Азаров ініціює зустріч міністрів фінансів країн ЦЄІ на початку 2012 р. у Києві

Белград. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ ініціює зустріч міністрів фінансів країн – учасниць Центрально-європейської ініціативи (ЦЄІ) на початку 2012 р. в Києві для вироблення механізмів боротьби з кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою ініціативою він виступив сьогодні на саміті керівників урядів країн Центрально-європейської ініціативи.

М.АЗАРОВ відзначив, що на період головування України в ЦЄІ, яке починається з 2012 року, головним завданням є саме вироблення рішень, які зможуть протидіяти кризі, що насувається.

“Ми маємо намір ініціювати зустріч міністрів фінансів країн Центрально-європейської ініціативи для того, аби глибоко обговорити заходи, яких ми можемо вжити для протидії кризі, що насувається”, - сказав М.АЗАРОВ.

*** Центрально-європейська ініціатива (ЦЄІ) є регіональним угрупованням країн Центральної і Східної Європи, діяльність якого має на меті налагодження багатосторонньої співпраці в політичній, соціально-економічній, науковій і культурній сферах і сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні.

До її складу входять 18 країн: Албанія, Австрія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія й Україна. З 18 країн-членів ЦЄІ дев`ять уже є членами Європейського Союзу.

Україна почала розвивати контакти з ЦЄІ в 1992 р. шляхом участі в діяльності декількох робочих груп Ініціативи. У березні 1994 р. Україна одержала статус члена Асоційованої Ради ЦЄІ, а 31 травня 1996 р. одержала статус повноправного члена.