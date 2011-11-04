У НБУ заявляють, що МВФ позитивно оцінив дії регулятора

У Національному банку України заявляють, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) позитивно оцінила дії регулятора у рамках програми "стенд-бай".

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Нацбанку.

“...Позитивно оцінюється виконання Національним банком України усіх зобов`язань в рамках програми "стенд-бай", включаючи дотримання кількісних критеріїв ефективності, а також досягнення прогресу на шляху лібералізації валютного ринку”, - зазначається у повідомленні.

При цьому в повідомленні не наводяться номінальні значення критеріїв і ступінь їх виконання.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ перебуває в Україні з 25 жовтня по 4 листопада для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік за Статтею IV Угоди МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму близько 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коректування тарифів на газ і теплопостачання.