ВР ухвалила закон щодо "спрощенки". Пропозиції Президента враховано

Верховна Рада ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 266 народних депутатів з 376, зареєстрованих в сесійній залі.

Прийнятий Верховною Радою 20 жовтня 2011 року Президент не підписав з низки причин. Законом пропонувалося, зокрема, запровадити нульову ставку оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення з України в митному режимі експорту зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами-виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові культури у сільськогосподарських підприємств-виробників.

Глава держави вказав, що у разі відновлення застосування нульової ставки податку на додану вартість на операціях з експорту зернових культур бюджетний ресурс, який необхідно буде додатково вишукати для бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у 2012 році може сягнути близько 5,5 млрд. грн.

На сьогодні проект державного бюджету України на 2012 рік схвалено Верховною Радою України у першому читанні, його дохідна частина погоджена з Міжнародним валютним фондом.

Президент запропонував виключити цей пункт і ВР підтримала його пропозицію.