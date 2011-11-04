Україна і МВФ почнуть перегляд програми співпраці після газових переговорів - Азаров

Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) почнуть перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Белграді повідомив журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи результати переговорів віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА і міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА з керівництвом МВФ учора у Вашингтоні.

«Ми домовилися про те, що після завершення переговорів з Росією, зокрема щодо ціни на газ, інших умов, ми починаємо щільну роботу з місією Міжнародного валютного фонду з коригування нашої програми співпраці на 2012 рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр назвав такий результат переговорів “обнадійливим”. Він відзначив, що МВФ в переговорах з розумінням” ставиться до України, і висловив сподівання, що й надалі переговори вестимуться із взаєморозумінням.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що на сьогодні у України і МВФ є деякі розбіжності щодо оцінки перспектив розвитку економіки наступного року, щодо дохідної частини бюджету. Проте він наголосив, що не вважає ці розбіжності принципово важливими. «Я про це сказав керівникові місії Таносу АРВАНІТІСУ під час учорашньої зустрічі – про те, що я не бачу там принципових розбіжностей і що якраз ось ці питання не є для нас такими критичними. Я думаю, ми домовимося», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, з 25 жовтня по 4 листопада місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Україні для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік щодо статті IV Статей Угоди МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.