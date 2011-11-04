Доходну частину держбюджету збільшено за рахунок надходжень від судового збору

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо судового збору.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 266 народних депутатів з 371, зареєстрованого в сесійній залі.

Закон ухвалено з метою зарахування надходжень від стягнення судового збору до спеціального фонду державного бюджету і спрямування його на забезпечення здійснення правосуддя.

Законом збільшено на 278 450,1 тис. грн. доходну частину державного бюджету України за рахунок надходжень від судового збору, який має зараховуватися до спеціального фонду держбюджету у зв’язку з набранням з 1 листопада 2011 р. чинності законом "Про судовий збір" та податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів, повідомляє Інформаційне управління парламенту.