Майже 9% киян не декларують доходи - ДПСУ

Майже 9% киян не декларують свої доходи, не враховуючи значну кількість нелегалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Києві, про це заявила голова комісії з проведення реорганізації ДПСУ у м. Києві, директор департаменту податкового контролю ДПСУ Ірина НОСАЧОВА.

Столичні податківці з початку року перерахували до місцевого бюджету 7 млрд. грн., з яких 70% - це податок на доходи фізичних осіб і земельний податок. «Саме тут ми бачимо значний резерв для наповнення місцевого бюджету», - зазначила І.НОСАЧОВА.

По-перше, це легалізація доходів, оскільки майже 9% киян, тобто більш як 230 тис., не декларують ніяких доходів. По-друге, контроль за сплатою земельного податку. У Києві близько 53% договорів оренди земельних ділянок підлягають перегляду, оскільки, за підсумками інвентаризації, майже у 3 тис. договорів орендна плата менше від триразового розміру ставки земельного податку, що не відповідає вимогам Податкового кодексу.