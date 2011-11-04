Мінекономрозвитку розробить "інвестиційну карту" розвитку регіонів - Клюєв

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробить "інвестиційну карту" розвитку регіонів у середньостроковій перспективі.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, виступаючи на розширеному засіданні колегії Мінекономрозвитку в Києві у п`ятницю, повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем`єра.

За словами А. КЛЮЄВА, найближчим часом уряд підведе підсумки інвестиційної діяльності за регіонах і пріоритетними галузями економіки.

А. КЛЮЄВ зазначив також, що роль регіонів у виконанні програмних завдань Президента та уряду на сьогоднішньому етапі розвитку економіки суттєво підвищується.