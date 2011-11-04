ВР схвалила зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання інвестицій

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів із 334, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону розроблено з метою створення привабливого інвестиційного клімату шляхом скасування оподаткування доходів, які виникають у разі валютних коливань при внесенні інвестицій, виражених в іноземній валюті; скасування необхідності сплати авансового внеску з податку на прибуток для підприємств, прибуток яких звільнено від оподаткування; надання можливості погашення концесіонерами податкового боргу та перераховування в їх розпорядження сум надміру сплачених та невідшкодованих податків (зборів) підприємств державної чи комунальної власності, переданих у концесію.

Також законопроектом передбачено уточнення права на віднесення концесійних платежів до витрат; виключення з об’єкту оподаткування ПДВ орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна; стимулювання виробництва та застосування генеруючого обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії.