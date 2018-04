Україна розпочала road-show національних проектів

Державне агентство з інвестицій й управлінні національними проектами почало в Лондоні road-show національних проектів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Держінвестицій Владислав КАСЬКІВ.

На лондонську вступну презентацію прийшли більш як 100 гостей, зацікавлених у тому, аби робити інвестиції в Україну. Серед учасників - представники топ-менеджменту таких компаній як: Bank of America, Societe Generale, Exxon Mobile, Oxford Institute for Energy Studies, Morgan Stanley, Gryphon Holdings Inc., Baltic International Bank, Nomura International PLC, FT Business.

«Крім того, в наступних презентаціях, які проходять у ще 15 фінансових центрах світу нами очікується приблизно наполовину більше учасників, ніж планувалося», - відзначив В. КАСЬКІВ.

Потенційним інвесторам було представлено 5 Національних проектів першої хвилі - «Енергія природи» - проектування і будівництво об`єктів альтернативної енергетики (обсяг інвестицій — орієнтовно 3 млрд. євро в 2011-2014 рр. ), «Олімпійська надія 2022» - створення спортивно-туристичної інфраструктури на заході України (обсяг інвестицій — 80 млрд. грн.), «Чисте місто» - будівництво комплексів з переробки й утилізації твердих побутових відходів (обсяг інвестицій в будівництво одного комплексу — 50-350 млн. дол.), «Відкритий світ» - створення мережі широкосмугового радіодоступу (4G) з підключенням шкіл (орієнтовний обсяг інвестицій — 676 млн. дол.).

При цьому найпопулярнішим серед потенційних інвесторів став проект «LNG-термінал», що передбачає створення терміналу з прийому і регазифікації зрідженого газу потужністю 10 млрд. куб. м. Будівництво терміналу планується здійснити в 2 черги по 5 млрд. куб. м. на рік. З урахуванням запланованої тарифної політики термін окупності проекту становить 6-8 років. На сьогодні відбувається робота з підготовки ТЕО проекту, яку планується завершити до кінця цього року. Орієнтовний обсяг інвестицій становить 1,5-2 млрд. дол.

Для реалізації проекту «LNG-термінал» планується створення консорціуму інвесторів за участю держави.

«Для нас було б добре, аби держава мала блок-пакет 25% (частка в консорціумі - УНІАН)» - говорить В.КАСЬКІВ.

Він повідомив, що найближчим часом стане відомий фінансовий консультант, який вестиме переговори з інвесторами про створення консорціуму.

Довідка УНІАН. Державне агентство з питань інвестицій і управління національними проектами 31 жовтня почало проведення road-show – презентацію національних проектів України в 16 фінансових центрах світу.

Road-show пройде в наступних містах. Турне - 1:31 жовтня – Лондон, 2 листопада – Відень, 3 листопада – Франкфурт-на-Майні, 4 листопада – Мадрид. Турне - 2:7 листопада – Нью-Йорк, 8 листопада – Х`юстон, 9 – Чікаго, 10 – Вашингтон. Турне - 3: 14 листопада – Ель-Кувейт, 22 – Стамбул, 24 – Абу-Дабі. Турне - 4:12 грудня – Токіо, 13 грудня – Осока, 14 – Сеул, 15 – Гонконг, 19 – Шанхай.