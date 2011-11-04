Клюєв доручив скласти перелік постанов, які необхідно скасувати

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі спільно з Міністерством юстиції і урядовим уповноваженим з питань дерегуляції господарської діяльності Михайлом БРОДСЬКИМ скласти перелік постанов, які втратили актуальність, а також провести аналіз кількості адміністративних послуг у регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення А.КЛЮЄВ озвучив сьогодні під час розширеного засідання колегії Мінекономрозвитку.

«Якщо ми скасували адмінпослуги, то треба скасувати постанови й розпорядження, які їх вводили...», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Також він доручив М.БРОДСЬКОМУ попрацювати з рейтинговими агентствами з метою визначити, які саме рішення влади заважають бізнесу розвиватися і підвищувати рейтинг ведення бізнесу.

«Наступного тижня, у понеділок, надати мені всю інформацію після того, як ви попрацюєте з рейтинговими агентствами, і щоб все це (зайві адмінпослуги - УНІАН) скасувати, щоб з 1 січня у державі почалося нове життя в усьому, що стосується дерегуляції і підприємницької діяльності», - підкреслив А.КЛЮЄВ.