Централізовані витрати Міністерства охорони здоров'я передадуть місцевим бюджетам

Проектом державного бюджету України на 2012 рік передбачено передачу централізованих витрат Міністерства охорони здоров`я України місцевим бюджетам у вигляді субвенції з держбюджету у загальній сумі 2,8 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомила голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА у ході III Міжнародної конференції з благодійності на тему: «Хто допоможе медицині одужати: пошук рецепту», яка проходить сьогодні у Києві.

Т.БАХТЄЄВА підкреслила, що така децентралізація дуже важлива в умовах проведення реформи галузі, оскільки дозволить регіонам самостійно визначати необхідні медикаменти і устаткування, а не залежати від рішень, що приймаються МОЗ, «які упродовж багатьох років нав`язували непотрібні ліки і лікувально-діагностичне устаткування, яке дотепер припадає пилом на складах лікарень».

«Тепер кожен керівник регіону несе персональну відповідальність за забезпечення установ охорони здоров`я своєї області медикаментами і медичним устаткуванням відповідно до реальних потреб регіонів», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Проте, на думку народного депутата, незважаючи на вже виконану роботу «залишається ще багато питань, без вирішення яких регіони не зможуть повноцінно реалізувати заплановані заходи щодо реформи».

«Вирішення більшості з них напряму залежить від створення умов і механізмів для забезпечення виконання безлічі додаткових функцій, покладених ухваленим законом на обласні управління охорони здоров`я пілотних регіонів і на установи охорони здоров`я. В першу чергу, це стосується питань управління госпітальними округами, забезпечення поточної фінансової діяльності, формування замовлення медичних послуг, укладення договорів на виконання бюджетних програм, щомісячного моніторингу результативних показників реалізації медичної реформи і ще багато іншого», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

Вона вважає, що міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО повинен переглянути низку своїх наказів, зокрема, про штатний розклад установ охорони здоров`я, порядок медичного обслуговування населення Центрами первинної медичної допомоги й інші.