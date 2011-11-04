Прес-секретар Азарова спростував заяву про відмову прем’єра зустрічатися з МВФ

Прес-секретар прем’єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО спростував заяву про відмову глави уряду Миколи АЗАРОВ зустрічатися з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.ЛУК’ЯНЕНКА.

«Повідомлення про те, що керівництво України не зустрічалося з місією МВФ, або навіть відмовлялося від зустрічі – це або некомпетентна брехня, або провокація тих, хто, як відомо, у 2009 році своєю брехнею зірвав співробітництво з МВФ», - наголосив прес-секретар.

«Під час роботи місії МВФ в Україні зустрічі з керівниками міністерств та відомств відбувалися щодня. Місія інтенсивно здійснювала оцінку виконання Україною програми співробітництва. Кілька разів з місією зустрічався і прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ», - зазначив В.ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, М.АЗАРОВ вважає роботу місії МВФ щодо оцінки та перегляду програми співробітництва, а також консультації, які відбулися в Києві та Вашингтоні, надзвичайно конструктивними та позитивними.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, колишній перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що керівництво України не провело жодної зустрічі з представниками місії Міжнародного валютного фонду, які перебували в країні з 25 жовтня.

Зокрема, у коментарі виданню LB.ua І.УМАНСЬКИЙ сказав: "З моменту приїзду місії з нею ніхто не зустрічався (мається на увазі керівництво України), я спілкувався з ними (представниками місії), вони були шоковані. На робочому рівні працювали, але – в разі виникненні будь-якого складного питання - наші чиновники кивали на АЗАРОВА, а він з місією, на той момент, відмовився зустрічатися...".

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, прийнята в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.

З 25 жовтня по 4 листопада місія МВФ перебувала в Україні для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай».