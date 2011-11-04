Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0150-8,0215 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0190/8,0240, на 12:00 ціни знизилися до 8,0160/8,0195. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,0150/8,0215 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Росії святкують День національної єдності, у зв`язку з цим торги російським рублем можливі тільки валютуванням ТОМ. Так, рублевий ринок на ТОМ’і відкрився котируваннями 0,2630/0,2634, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2632/0,2636. На час закриття торгів ціни впали до 0,2624/0,2628.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3790/1,3870. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0785/11,0865, на 12:00 ціни пішли вгору 11,1020/11,1105. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 11,0780/11,0910.