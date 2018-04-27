Уманський: «Перехід на рублі становить загрозу фінансовій незалежності України»

Україна має намір перейти на рублі при розрахунку за російський газ. За словами голови Нацбанку Сергія Арбузова, на сьогодні вже є попередня угода з РФ, причому «рублева» спроба може здійснитися при оплаті жовтневого газу, тобто до 6 листопада. Зміни в контракт вноситися не будуть, просто підпишуть доповнення до документа. С.Арбузов стверджує, що проблем з оплатою в рублях бути не повинно - «рубль є вільно конвертованою валютою, тому тут питань бути не може»...

Не знімається з порядку денного й перспектива переходу в розрахунках між Україною та Росією на рубль в інших сферах економіки. Питання розглядається з 2009 року.

Свою оцінку «рублевих» планів влади в інтерв`ю УНІАН висловив екс-міністр фінансів України Ігор Уманський.

- Ігоре Івановичу, вже практично ясно, що найближчим часом «Нафтогаз» почне використовувати рубль при розрахунку за газ. Яким чином може здійснюватися така оплата?

Поки ситуація не зовсім ясна. Не відомо, яким саме чином буде проводитися розрахунок. Але в будь-якому випадку виникає два ключових питання. По-перше, за яким курсом буде визначатися ціна газу в рублевому еквіваленті, по-друге, де «Нафтогаз» братиме ці рублі. Швидше за все, перерахунок буде проходити за поточним курсом Центробанку Росії. Але може бути взято й середньоринкове котирування, наприклад, за останні 10 днів. На перший погляд ситуація може здатися не надто істотною. Однак треба враховувати, що навіть сота частка в курсі (з урахуванням такого обсягу коштів) при округленні в той чи інший бік принесе певний і досить серйозний ресурс якійсь зі сторін. На жаль, практика свідчить, що Україна в таких питаннях дуже рідко залишається у виграші.

Що стосується платоспроможності «Нафтогазу», то варіант переходу Росії на оплату транзиту рублями не рятує ситуацію. По-перше, обсяги коштів не співставні, платежі за газ значно більші. До того ж напевно за транзит вже заплачено авансом. До речі, практично неможливо зараз з`ясувати, за який термін вперед оплачено транзит.

- Але глава Нацбанку стверджує, що проблем не буде, рубль в Україні є...

Наскільки я знаю, у нас можна знайти рубль максимум на один місячний платіж. А далі? У будь-якому разі «Нафтогаз» повинен буде виходити на міжбанк і купувати валюту, буде то долар чи рубль. Адже газ в Україні він реалізує за гривню.

Достатнього обсягу рубля на українському міжбанку немає, оскільки розрахунки в російській нацвалюті практично не ведуться. Отже, треба буде вийти на російський міжбанк. Але там теж котирувань гривня-рубль немає. Російським підприємствам гривня не потрібна, вони не ведуть в ній розрахунки. Тобто, потрібно виходити або з доларами, або з євро. Іншими словами, «Нафтогаз» повинен буде купити в Україні долари, а потім за них у Росії рублі.

Таким чином, ми будемо створювати додатковий попит на рубль, додатковий обсяг товарної маси, підкріпленої рублем, тим самим зміцнюючи російську валюту.

Крім того, валютні ризики відносно пари гривня-долар нікуди не діваються, до них додаються ризики пари долар-рубль. Навіщо це «Нафтогазу» і Нацбанку, я не розумію. Якщо хтось очікує, що від переходу на рубль знизиться навантаження на валютний ринок в Україні, то цього не відбудеться.

- Проте ряд експертів і чиновників, зокрема в Мінекономрозвитку, не бачать нічого поганого в переході на рубль. Навпаки, кажуть, що це треба було зробити раніше.

От якби НБУ уникнув необхідності витрачати валюту і тим самим знижувати золотовалютні запаси при розрахунках за газ, то це мало б сенс.

«Нафтогазу» це може бути вигідно виключно в одному випадку - якщо на початок року фіксувати ціну на газ в рублях з умовою, що протягом року вона не змінюється в залежності від коливань курсу долара. Враховуючи, що рубль - більш волатильна валюта, то при зниженні його курсу стосовно долара ми потенційно могли б отримати вигоду. Але в тому, що Кремль зробить Україні такий подарунок, я сильно сумніваюся.

- У вересні міністр енергетики Юрій Бойко повідомив, що в переговорах із Росією розглядається варіант повернення до практики міжурядових угод. Чи може це якось вирішити «рублеве» питання?

Це нічого не дасть. Не будемо ж ми золотовалютними резервами розраховуватися за газ. Хоча, якщо візьмуть за основу колишню міжурядову угоду, то буде нормально. Тоді була розроблена відмінна практична схема. Уряду прописали рамкову угоду, а господарюючі суб`єкти потім щорічно визначали параметри.

- Коли Ви виконували обов`язки міністра фінансів, наскільки я пам`ятаю, питання про перехід на рублі при розрахунку за газ теж піднімалося.

Розмова про перехід на рублі ведеться досить давно. Ця тема обговорювалася й у 2009 році. Розглядалися варіанти та розроблялися схеми на рівні центробанків і мінфінів. Але жодного аргументу на користь України я не бачу. Є лише аргументи на користь Росії.

- Хто тоді виявляв більш активну позицію в переговорах?

Більше активності проявляла російська сторона.

- Я чув, що і з української сторони були прихильники?

З нашого боку це були аграрії.

- Які схеми розглядались у 2009 році?

Свого часу піднімалася тема, щоб адекватна кількість товарів, які поставляються з України до Росії, продавалася за гривню. Відповідно, російські компанії купували б гривню за рубль. У нас би з`явився рубль, у них - гривня. Тоді «Нафтогаз» міг би виходити на наш ринок і купувати рубль, який росіяни продають тут, або ту гривню, яка була б у Росії. Про те, що такий варіант обговорюється зараз, поки не чути.

Ще один варіант, який, зокрема, ми обговорювали, - об`єднання майданчиків з експорту зерна. Причому ми пропонували ринок перевести в Україну, оскільки це зручно, враховуючи розвинену інфраструктуру для експорту. Але питання так і не вдалося вирішити.

- Наскільки я знаю, питання оплати гривнею українських товарів піднімався нашою стороною. Але це практично не афішувалося, оскільки пропозиція не викликала особливого інтересу в Росії.

Зрозуміло, що не викликала інтересу. Росія повинна зміцнювати свою валюту.

- Чи є можливість вирішити ситуацію шляхом продажу за рублі продукції металургійної галузі або машинобудування?

Це - не вихід. Сума виручки все одно суттєво нижча необхідної для розрахунку за газ. До того ж, у даному випадку мова йде про приватні компанії, що мають право самі вибирати валюту для розрахунку і форму платежу. Силою мусити бізнесменів у такому обсязі перейти на рубль украй не просто. Єдине, що може обговорюватися в цьому контексті - зовнішній ринок зерна, який ми зараз практично втратили і, цілком імовірно (судячи, як розвиваються події), не випадково, а свідомо віддали росіянам. Не виключено, що незабаром своє зерно ми будемо продавати Росії і, по суті, проводити експорт зерна не безпосередньо споживачеві, а через РФ. Не думаю, що Україні вигідно мати такого торгового агента.

- Чи існують ризики для фінансової системи України у зв`язку з переходом на рублеву оплату газу?

У принципі, якщо ми втягуємося в рублеву зону, то мова йде не про торгівельний і не політичний союз. Ми, власне, поступово йдемо від національної валюти і підміняємо гривню російським рублем. Якщо ще й аграрний ринок, і машинобудування, і металургію (в частині експорту в Росію) ми переведемо на розрахунки в рублях, щоб збалансувати за обсягом потоки експорту та імпорту, то це вже оборот близько 20 млрд. грн. на місяць! Тут виникає питання можливості впливу Нацбанку на фінансовий ринок і, як наслідок, питання фінансової незалежності України.

- Дякуємо за розмову.

Розмову вів Юрій Дощатов (УНІАН)