Сфера державних закупівель залишається неконкурентною і закритою - Рахункова палата

Сфера державних закупівель в 2010 році і в I півріччі 2011 року була неконкурентною, закритою і непрозорою, а кошти з держбюджету використовувалися неефективно і нераціонально.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Рахункової палати України з посиланням на підсумки розгляду колегією РПУ матеріалів відповідного аналізу.

Згідно з повідомленням, основна проблема, яка не усувається впродовж багатьох років, - це «багатомільярдні втрати бюджету через проведення неконкурентних процедур при здійсненні державних закупівель товарів, робіт і послуг».

За даними РПУ, в 2010 році лише 29% державних коштів планувалося використати за конкурентними процедурами, решта - за процедурою закупівлі у одного учасника і/або з обмеженою участю. В результаті, вартість договорів, укладених торік поза конкурентною процедурою, досягла майже 63% загальної вартості всіх куплених державою товарів, робіт і послуг.

Аудитори Рахункової палати встановили, що середня вартість закупівлі, здійсненої в 2010 році на конкурсній основі, становила 1,5 млн. грн., а закупівлі, проведеної не на конкурентній основі, - 51 млн. грн. «Зазначене свідчить, що за межами законодавчого поля здійснюються закупівлі на багатомільйонні суми, а з дотриманням норм законів - лише тендерні процедури на незначні суми», - йдеться в повідомленні РПУ.

Також наголошується, що недосконалість профільного закону призвела до спотворення всієї системи держзакупівель, перекосу в бік винятків з правил і, як результат, розповсюдження тінізації економіки в державному секторі.

В РПУ наголошують, що порушення порядку держзакупівель має системний характер, повторюється з року в рік, що вказує на відсутність належного контролю уряду і Мінекономрозвитку як уповноваженого органу в цій сфері. Це веде за собою безвідповідальність і цілковите ігнорування державних інтересів з боку замовників - головних розпорядників бюджетних коштів.

«З огляду на те, що Україна прагне до укладення Угоди про вільну торгівлю з ЄС, функціонування системи державних закупівель в нашій державі має відповідати міжнародним нормам і вимогам. Проте вихід з критичного стану вимагає значних зусиль від усіх учасників цього ринку. Зокрема, Колегією відмічено, що забезпечення конкуренції і прозорості державних закупівель без внесення змін до чинного законодавства неможливе», — йдеться в повідомленні Рахункової палати.