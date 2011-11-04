МВФ «бере паузу» щодо відносин з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, переданій агентству УНІАН.

«Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) перебувала в Києві в період з 25 жовтня по 3 листопада. Було забезпечено прогрес в обговоренні заходів економічної політики, необхідних для завершення другого перегляду програми в рамках угоди про «стенд-бай»», - сказав М.АЛЬЄР.

При цьому зазначається, що МВФ «бере паузу» для вирішення «технічних питань», але яких саме Фонд не уточнює, але обіцяє продовжити дискусію в майбутньому.

«Ми вирішили взяти паузу, аби дати можливість виконати певну додаткову роботу з опрацьовування технічних питань. Очікується, що дискусії з питань економічної політики буде відновлено в найближчому майбутньому», - наголосив М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня місія Міжнародного валютного фонду прибула до України для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік за статтею IV Угоди МВФ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, що їх висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.