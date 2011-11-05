Уряд Греції отримав вотум довіри парламенту

Прем`єр-міністру Греції Георгіосу ПАПАНДРЕУ вдалося добитися від парламенту країни вотуму довіри своєму уряду.

Як передає Reuters, голосування завершилося в ніч на суботу.

У прямій трансляції BBC News повідомляється, що за вотум довіри проголосували 153 депутати (152 з них належать до правлячої партії ПАСОК), проти - 145.

Як повідомляє BBC News, Г.ПАПАНДРЕУ, виступаючи перед парламентом, пообіцяв створити коаліційний уряд, проте підкреслив, що дострокові вибори за поточної економічної ситуації неприпустимі і обернуться для країни катастрофою.

Прем`єр-міністр заявив також, що не тримається за свою посаду.

Г.ПАПАНДРЕУ пообіцяв, що 5 листопада зустрінеться з Президентом Греції і узгодить з ним терміни створення коаліційного уряду, а також його склад і, можливо, кандидатуру нового прем`єра.

Озвучивши свої плани, Г.ПАПАНДРЕУ попросив парламент про вотум довіри.

Раніше повідомлялося, що розкол у грецькому уряді стався після того, як Г.ПАПАНДРЕУ 31 жовтня запропонував провести всенародний референдум щодо плану виведення країни з боргової кризи (згідно з цим планом, Греція зобов`язується вжити жорстких заходів щодо скорочення державних витрат в обмін на списання частини боргу і надання нових кредитів).

Низка міністрів виступила проти референдуму, побоюючись, що населення може не підтримати план, що матиме серйозні наслідки для відносин Греції з Євросоюзом.

У ЄС погрозили, що якщо греки відмовляться від запропонованих заходів, то не одержать більше кредитів, і членство Греції в єврозоні опиниться під запитанням.