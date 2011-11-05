Перехід на розрахунки в рублях загрожує фінансовій незалежності України - Уманський

Перехід на розрахунки в рублях з Росією за газ може загрожувати фінансовій незалежності України, заявив в інтерв`ю УНІАН колишній виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«У принципі, якщо ми втягуємося у рублеву зону, то мова йде не про торгівельний і не політичний союз. Ми, власне, поступово йдемо від національної валюти і підміняємо гривню російським рублем. Якщо ще і аграрний ринок, і машинобудування, і металургію (у частині експорту до Росії) ми переведемо на розрахунки в рублях, щоб збалансувати за обсягом потоки експорту і імпорту, то це вже оборот близько 20 млрд. грн. в місяць! Тут виникає питання можливості впливу Нацбанку на фінансовий ринок і, як наслідок, фінансової незалежності України», - заявив І.УМАНСЬКИЙ.

Він відзначив, що питання про перехід на рублі при оплаті за газ Україна і Росія розглядають вже не перший рік, проте дотепер у переговорах не вдалося досягти варіанту, який був би вигідним Україні.

І.УМАНСЬКИЙ вважає, що перехід на рублі був би прийнятним для України у разі, якби ціна газу фіксувалася в рублях на рік вперед.

«Нафтогазу» це може бути вигідно винятково в одному випадку - якщо на початок року фіксувати ціну на газ в рублях при умові, що протягом року вона не змінюється залежно від коливань курсу долара. Враховуючи, що рубль - більш волативна валюта, то при зниженні його курсу стосовно долара ми потенційно могли б одержати вигоду. Але у тому, що Кремль зробить Україні такий подарунок, я сильно сумніваюся», - заявив І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Україна в результаті досягнутих з Росією домовленостей планує в грудні почати використовувати рубль при розрахунку за газ.

Повністю інтерв`ю І.УМАНСЬКОГО читайте на сайті «УНІАН-Економіка» http://www.unian.net/rus/news/news-466540.html