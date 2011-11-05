ЄС потрібно щонайменше 10 років, щоб вийти з кризи - Меркель
16:21, 05 листопада 2011Фінанси
0
Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ заявляє, що Європі потрібно щонайменше 10 років, щоб оздоровити фінансову систему і вийти з нинішньої боргової кризи.
Як повідомляє радіо «Свобода», у коментарях, що з`явилися на особистому сайті А.МЕРКЕЛЬ, йдеться про необхідність зробити значні зусилля і крок за кроком просуватися вперед.
У п`ятницю в Каннах (Франція) завершився саміт «Групи 20-ти», домінуючою темою якого стала фінансова криза в єврозоні.
На форумі було ухвалене рішення збільшити капітал Міжнародного валютного фонду, а також доручити йому контроль за виконанням Італією програми скорочення бюджетного дефіциту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter