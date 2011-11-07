Реформу світової фінсистеми сьогодні у Москві обговорять президент РФ і директор МВФ

Москва. У понеділок, 7 листопада, президент Росії Дмитро МЕДВЄДЄВ обговорить з директором-розпорядником МВФ Крістін ЛАГАРД подальші кроки з реформування світової фінансової системи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«В ході бесіди планується обговорити актуальні питання сучасної глобальної економіки і фінансів, зусилля міжнародного співтовариства щодо їх стабілізації і подолання кризових тенденцій, зокрема в контексті підсумків саміту «Групи двадцяти» в Каннах, а також подальші кроки з реформування світової фінансової системи», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Росія є великим акціонером МВФ, бере активну участь в зусиллях світової спільноти з реформування світової фінансово-економічної системи.

Окрім того в Кремлі нагадують, що в січні 2005 року РФ повністю погасила свою заборгованість перед МВФ і з того часу виступає як кредитор міжнародного фінансового інституту. Росія також є учасницею нових угод про запозичення – фінансового механізму МВФ, в рамках якого країни з відносно стабільним фінансовим станом надають Фонду додаткові фінансові ресурси для подальшого кредитування країн, що мають у цьому потребу.

МВФ в цілому позитивно оцінює економічну політику, що проводиться в Росії, зазначили в прес-службі Кремля.