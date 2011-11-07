Міжбанк: відкриття торгів - 8,0180/8,0240 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0180/8,0240 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2611/16, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9920/11,0050. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3711/13 (у п`ятницю — 1,3806/08).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9807/7,9910.