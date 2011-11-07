У Росії примусово доставлять на допит сина глави Придністров'я

Слідчий комітет РФ вживе заходів для примусової доставки на допит сина Президента невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Ігоря СМИРНОВА. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційного представника СК Володимира МАРКІНА.

За версією слідства, син глави республіки О.СМИРНОВ причетний до розкрадання гуманітарної допомоги на суму 160 мільйонів рублів. Разом із ним примусово доставити на допит планується другого підозрюваного, банкіра Олега БРИЗИЦЬКОГО. Рішення про примусову доставку було ухвалене у зв`язку з тим, що добровільно фігуранти справи на допит не з`явилися.

Про порушення справи за 160-ю статтею КК РФ (привласнення або розтрата) було оголошено наприкінці жовтня 2011 року. За версією слідства, в 2008-2009 роках СМИРНОВ-молодший і О.БРИЗИЦЬКИЙ привласнили гроші, які Росія виділила на надбавки придністровським пенсіонерам і підтримку сільського господарства республіки.

За даними правоохоронних органів, СМИРНОВ-молодший має громадянство РФ і реєстрацію в Москві. У нього є кілька московських квартир і будинок у котеджному селищі в Підмосков`ї. Крім того, син глави ПМР є засновником кількох фірм. За неофіційними даними агентства ІТАР-ТАСС, зараз і СМИРНОВ-молодший, і О.БРИЗИЦЬКИЙ перебувають на Кіпрі.

І.СМИРНОВ очолює Придністровську республіку 20 років. У вересні 2011 року він оголосив про намір балотуватися на п`ятий термін. Російська влада ці плани не схвалили, відзначає Лента.ру. За деякими даними, І.СМИРНОВУ ще в квітні пропонували відійти від справ у зв`язку з необхідністю ротації кадрів. Як очікується, Росія підтримуватиме на президентських виборах спікера парламенту ПМР Анатолія КАМІНСЬКОГО.