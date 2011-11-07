Валютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 2,3% – до 34,162 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в жовтні 2011 року скоротилися на 2,3%, або на 0,788 млрд. дол., – до 34,162 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з початку року (на 1 січня було 34,576 млрд. дол.) золотовалютні резерви скоротилися на 1,2%, або на 0,414 млрд. дол.

Також повідомляється, що на 1 листопада у структурі резервів 32,492 млрд. дол. становила іноземна валюта, резервна позиція у МВФ – 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення – 111,45 млн. дол., золото – 1,452 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ не виключає, що обсяг золотовалютних резервів до кінця 2011 року може збільшитися до близько 40 млрд. дол.