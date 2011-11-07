Інфляція в Україні у жовтні становила 0%

Інфляція в Україні в жовтні 2011 року порівняно з вереснем 2011 року становила 0%, проти грудня 2010 року – 4,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в жовтні 2011 року порівняно з жовтнем 2010 року становив 5,4%, у січні-жовтні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 8,6%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в жовтні 2011 року до жовтня 2010 року зросли на 2,6% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року зросли на 7,3%), зокрема на продукти харчування – на 1,8% (7,1%). Ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 9,3% (16,7%), зокрема на хліб – на 14,9% (13,9%), макаронні вироби – на 12,2% (14,4%), кондитерські вироби з борошна – 9,4% (9,8%); ціни на м`ясо і м`ясопродукти підвищилися на 9,9% (5,1%), на рибу і рибопродукти – на 10,8% (5,7%), на молоко, сир твердий і яйця – на 1,5% (3,1%), зокрема на молоко – на 1,3% (5,8%), сир твердий і сир м’який – на 3,7% (6,7%), на яйця – знизилися на 11,8% (зниження на 19,6%); на масло і жири ціни зросли на 7,9% (зростання на 7,9%), зокрема на масло вершкове – на 0,8% (10,3%), олію соняшникову – на 19,4% (19,1%), на інші харчові тваринні жири – знизилися на 3,4% (зниження на 16,9%).

Ціни на фрукти в жовтні 2011 року до жовтня 2010 року знизилися на 1,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року на 8,6%). На овочі ціни знизилися на 42,7% (зниження на 0,1%), зокрема на картоплю – на 56,8% (зростання на 6,4%). Ціни на цукор знизилися на 5,4% (5,4%), кондитерські вироби цукристі – зросли на 11,6% (11,1%), безалкогольні напої – на 12,6% (8,4%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 р. подорожчали на 10% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 17,5%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,3% (1,7%), зокрема на одяг – на 1,9% (2,1%), взуття – на 0,5% (1,1%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в жовтні 2011 року до жовтня 2010 року подорожчали на 11,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 18,4%), зокрема квартплата зросла на 18,3% (14,3%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 3,5% (3%), каналізацію – на 12,3% (12,4%), воду – 13% (12,8%), ціни на електроенергію — на 22,9% (17,4%), на природний газ залишилися без змін (зростання на 30,5%), на гарячу воду і опалення – зросли на 16,1% (18,1%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 року зросли на 3,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 2,7%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 4,6% (3,3%), домашній текстиль – на 5,4% (4,6%), побутова техніка – на 1,3% (0,4%).

Вартість послуг охорони здоров`я в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 року зросла на 7,1% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 6,8%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 7% (5,9%), амбулаторні послуги подорожчали на 7% (7,2%).

Ціни у сфері транспорту в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 року зросли на 22,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 16,7%), зокрема на придбання транспортних засобів – на 3,8% (2,4%), на паливо і масла – на 38,3% (28,7%); транспортні послуги подорожчали на 19,3% (13,5%), зокрема пасажирський залізничний транспорт — на 6,7% (4,1%), пасажирський автодорожній транспорт – на 21,1% (15%).

Ціни у сфері зв`язку в жовтні 2011 р. зросли на 3,4% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – не змінилися), на поштові послуги на 8% (зросли на 0,8%), вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 3,9% (на 0,5%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в жовтні ц.р. зросли на 3,7% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 3,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в жовтні ц.р. на 3% (на 3%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 7,5% (зростання 7,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 5,7% (6,4%).

Ціни у сфері освіти в жовтні 2011 р. до жовтня 2010 р. зросли на 5,9% (у січні-жовтні 2011 року до січня-жовтня 2010 року – на 9,6%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчали на 9,8% (17,5%), середня освіта – на 7,4% (8,5%), вартість вищої освіти збільшилася на 4,7% (7,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів в жовтні 2011 р. до вересня 2010 року зросла на 7,9% (7,9%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.