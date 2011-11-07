Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0140-8,0195 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0180/8,0240, на 12:00 ціни знизилися - 8,0135/8,0165. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0140/8,0195 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/0,2616, на 12:00 звузився спред - 0,2611/0,2615. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2610/0,2614. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,6969 (+0,0119).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3711/1,3713, а на 15:00 підвищилися до 1,3754/1,3756.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9920/11,0050, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,9835/10,9920. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли до 11,0260/11,0375.