Базова інфляція у жовтні склала 0,6% - Держстат

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у жовтні 2011 року проти вересня становила 0,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у жовтні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 6,4%, проти жовтня 2010 року - 7,8%, у січні-жовтні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,8%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у жовтні 2011 року порівняно з вереснем становила 0%, проти грудня 2010 року - 4,2%.