Обсяг роздрібної торгівлі в Європейському Союзі скоротився на 0,3%

Брюссель. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року скоротився на 0,7%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - на 0,3%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У вересні-2011 порівняно з вереснем-2010 обсяг роздрібної торгівлі знизився на 1,5% у єврозоні і на 0,8% у ЄС-27.

У вересні 2011 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями і тютюном” порівняно з серпнем 2011 року не змінилася в єврозоні та зросла на 0,1% у ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 0,8% у єврозоні і на 0,9% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі у вересні-2011 порівняно з серпнем-2011 було зафіксоване в Польщі (2,4%), Великій Британії (1,0%) і Латвії (0,9%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – у Португалії (-3,7%), Словенії (-2,1%) та Іспанії (-1,7%).

У вересні 2011 року порівняно з вереснем 2010 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 0,5% у єврозоні і на 0,4% у ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,9% у єврозоні і на 0,8% у ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстроване в Литві (10,6%), Люксембургу (8,3%) і Латвії (8,1%). Найбільше зниження зареєстроване в Мальті (-7,5%), Португалії (-6,2%) та Іспанії (-5,8%). .

У серпні 2011 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з липнем 2011 року зріс на 0,1% в єврозоні і не змінився в ЄС-27.