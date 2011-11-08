У Білорусі з 9 листопада валюта продаватиметься за паспортом

Національний банк Білорусі з 9 листопада запроваджує продаж іноземної валюти громадянам виключно після пред`явлення ними паспорта і реєстрації касиром особистих даних фізособи.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь у прес-службі Нацбанку Білорусі, відповідну постанову від 31 жовтня 2011 р. №478, яка набуває чинності з 9 листопада 2011 року, прийнято Правлінням Національного банку на підставі пункту 1 Указу Президента Республіки Білорусь від 6 жовтня 2011 р. №449 «Про деякі питання здійснення валютно-обмінних операцій фізичними особами».

Документом визначений порядок реєстрації даних документа, що засвідчує особу, при продажу іноземної валюти, платіжних документів в іноземній валюті.

Так, при продажу іноземної валюти (як готівкової так і безготівкової), платіжних документів в іноземній валюті за білоруські рублі фізичним особам, банками реєструються дані документа, що засвідчує особу. До таких реквізитів документа відносяться: прізвище, власне ім`я, по батькові (за наявності); найменування документа, його серія і номер; ідентифікаційний (особистий) номер фізичної особи (за відсутності номера – дата народження).

Реєстрація даних документа здійснюється російською мовою. У разі відсутності їх написання російською мовою – буквами латинського алфавіту.

«При продажу іноземної валюти за білоруські рублі, що знаходяться на банківському рахунку фізичної особи (поточному, депозитному, карт-рахунку тощо), реєстрація даних документа, що засвідчує особу власника рахунку, проводиться на підставі даних, наявних у банку, в якому відкритий цей рахунок», - зазначають у Нацбанку Білорусі.

«Інформація про реквізити операції продажу іноземної валюти подається банками в автоматизовану інформаційну систему «Розрахунок» єдиного розрахункового та інформаційного простору Республіки Білорусь не пізніше банківського дня, наступного за днем відображення операції продажу іноземної валюти в балансі банку», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, на нараді 30 серпня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО доручив Нацбанку не пізніше жовтня запровадити електронну систему обліку купівлі валюти за паспортом, по кожному покупцеві персонально, як це діє в багатьох країнах, зокрема в Росії.

До документів, що засвідчують особу, відносяться паспорт громадянина Республіки Білорусь, посвідка на проживання в Республіці Білорусь, посвідчення біженця, паспорт громадянина іноземної держави.