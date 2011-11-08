Розрахунки за газ у рублях знизять тиск на доларовий ринок - експерт

Розрахунки за газ у рублях значною мірою знизять тиск на доларовий ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Інституту Горшеніна висловив голова правління «ВТБ Банку» Вадим ПУШКАРЬОВ.

Він нагадав, що згідно з повідомленням ЗМІ, припинення місії МВФ в Україні було здійснене на основі досягнутих домовленостей і буде продовжене, щойно Україна і Росія визначаться з ціною на газ. «Оскільки дві великі різниці – як ситуація може розвиватися при ціні газу 230-250 доларів чи 500. Це – цілком різні речі. Якщо зараз говорять про якісь досягнуті домовленості, значне заниження ціни газу, враховуючи достатньо жорстку монетарну політику Національного банку (України, - УНІАН), я не думаю, що будуть якісь серйозні курсові коливання. Принаймні, впродовж найближчого півріччя більше 8,10-8,15 долар не коштуватиме, оскільки розрахунки в рублях за газ значною мірою знизять тиск на доларовий ринок з одного боку, а з другого боку – відкриють можливість для збільшення кредитного ресурсу з боку Росії у вигляді рубля», - сказав В. ПУШКАРЬОВ.

Експерт також висловив думку, що другої хвилі світової кризи не буде. «Але те, що буде рецесія – це однозначно», - зазначив він. Багато в чому, підкреслив він, зараз проблема вирішена за рахунок згоди Греції не проводити референдум.