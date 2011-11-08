Влада намагається оживити економіку “варварськими” методами - Порошенко

Екс-міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО вважає, що влада намагається сьогодні оживити українську економіку "варварськими" методами.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "День" (№202 від 8 листопада).

"Вона (економіка - УНІАН) вже давно згвалтована і не рухається. А методи, якими сьогодні намагаються її оживити, просто варварські", - сказав П. ПОРОШЕНКО. За його словами, з одного боку, влада пожвавлює економіку, нібито проводячи дерегуляцию, декларуючи зниження податкових ставок, а з іншого - витягаючи з економіки абсолютно невиправдані в умовах кризи податкові "примхи". Він додав, що це нагадує, коли в лікарні з одного боку хворого підключили до апарату штучного дихання, а з іншого - душать, схопивши його за горло. "Ось і виходить, що нашу "хвору" економіку і лікують, і вбивають. Та ще і чекають від цього результат", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

За його словами, нині слід зняти непосильний податковий вантаж, наприклад, з дрібного або середнього підприємництва.

П. ПОРОШЕНКО також критично поставився до дій влади з обмеження споживчого кредитування. Відповідаючи на питання, чи правильний це крок, П. ПОРОШЕНКО сказав: "Ні. Я б заборонив споживче кредитування імпортних товарів, щоб ми не нарощували дефіцит платіжного балансу". У той же час, додав він, Україні необхідно нарощувати внутрішній попит і грошово-кредитна політика держави повинна цьому сприяти, створювати легкий доступ до ресурсів, які повинні повертатися в країну.

"Мені здається, що подібні рішення є емоційними і короткочасними, вони прийняті без аналізу серйозної стратегічної перспективи", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

На його переконання, сьогодні ніхто не уявляє, навіщо проводяться реформи. "Сьогодні у нас немає задекларованої мети, а реформи, як засіб її досягнення, проводять", - додав він.