Залишок коштів на коррахунках банків 7 листопада скоротився на 17,5% – до 14,3 млрд. грн.
14:04, 08 листопада 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 7 листопада скоротився на 17,5% і на початок дня 8 листопада склав 14,313 млрд. грн.
Про це повідомляють на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 10%, або на 1,637 млрд. грн.
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