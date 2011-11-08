Залишок коштів на коррахунках банків 7 листопада скоротився на 17,5% – до 14,3 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 7 листопада скоротився на 17,5% і на початок дня 8 листопада склав 14,313 млрд. грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 10%, або на 1,637 млрд. грн.