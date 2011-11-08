Україна, як і Греція, живе не відповідно до достатку - Порошенко

Екс-міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО вважає, що Україна, так само як і Греція, живе не відповідно до достатків.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "День" (№202 від 8 листопада).

За словами П. ПОРОШЕНКА, Україні ще потрібний системний аналіз, узятий не із стрічок Bloomberg або Reuters, а власний, з висновками і адаптацією до українських реалій.

Він зазначив, що, попри те, що цю роботу повинні проводити МЗС, Мінекономіки, декілька академічних інститутів і шановані учені як і група, яку доручив створити Президент для online -спостереження і реагування на ризики, детальний аналіз висновків з подій у Греції не зроблено. П. ПОРОШЕНКО зазначив, що Грецію до кризи привела одна причина. "Причина проста. Якщо ти живеш не відповідно до достатків то рано чи пізно достатку прийде кінець. Я проаналізував фінансовий стан грецької залізниці. Якщо її дохід складає 100 мільйонів євро, а витрати - 500 мільйонів євро, а гарантований державою борг грецької залізниці перевищує 13 мільярдів доларів, то країні таке функціонування залізниці не потрібне або украй шкідливе", - сказав він.

П. ПОРОШЕНКО сказав, що за даними британської преси, середня зарплата працівника грецької залізниці складає 60 тисяч фунтів на рік, а в Британії майже на 30-40 % менше за інтенсивнішої роботи. "Я не хочу кривдити грецьких залізничників, але вони стільки не заробили, і стільки не заробила країна. А держава покривала ці незароблені кошти тим, що заганяла себе в абсолютно непосильні борги, які сьогодні складають 300 мільярдів доларів, і за які пропонують розрахуватися європейським платникам податків", - сказав він.

За його словами, українська влада повинна зробити висновки з грецької ситуації. "Україна живе не відповідно до достатків. Нам говорять, що ми в цих умовах маємо значно менший борг до ВВП, але темпи, якими ми набираємо ці борги, кризи і ризики пов'язані з погіршенням умов торгівлі по основних продуктах українського експорту за бездіяльності влади, гарантовано приведуть, якщо нічого не робити, до стану, близького до грецького, де сьогодні безробіття - 16%", - сказав П. ПОРОШЕНКО. При цьому він додав, що в Греції доступ до коштів, отриманих через запозичення, мали майже усі громадяни, тоді як українські запозичення споживає не суспільство. За його словами, сьогодні левова частка запозичених нами грошей йде на будівництво інфраструктурних проектів, які не мають видимої віддачі.