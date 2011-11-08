У Податковий кодекс знову внесуть зміни?

Наприкінці цього року фахівці обговорять питання вдосконалення Податкового кодексу.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав у Чернівцях під час відвідування ТОВ "Машзавод", повідомляє прес-служба глави держави.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що прийнятий Податковий кодекс не є остаточною догмою, яка не може удосконалюватися надалі.

"Ми прожили з ним вже рік - подивимося, які були у нього недоліки і що необхідно виправити. У кінці року ми зберемо фахівців, експертів", - сказав він.

Крім того, під час спілкування з трудовим колективом ТОВ "Машзавод" Президент сказав, що Україна прагне зняти бар'єри на шляху просування своїх товарів на світові ринки.

"Наша головна мета: зняти будь-які перешкоди на шляху просування наших товарів за кордоном на світових ринках. Це наша політика", - сказав В. ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що йдеться про ринки країн ЄС, Росії, інших держав світу.

Глава держави акцентував увагу на важливості економізації зовнішньої політики України і дотримання курсу національного прагматизму.

"Ми захищаємо свої національні інтереси", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

"Ми сучасна країна, конкурентоздатна, яка може бути надійним партнером", - додав Президент.