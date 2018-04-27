Russianінтеграція України – ВТБ замість МВФ?

Переговори з Міжнародним валютним фондом закінчилися нічим, як в принципі і прогнозували. МВФ заявив, що "бере паузу" для вирішення "технічних питань", незважаючи на те, що "був забезпечений прогрес в обговоренні заходів економічної політики" для перегляду програми стенд-бай. При цьому Фонд обіцяє продовжити дискусію в найближчому майбутньому".

Каменем спотикання стало питання підвищення тарифів на газ для населення і коригування бюджету на 2012 рік (з урахуванням зниження росту ВВП до 4% замість прогнозованих 5%). Про свою незгоду йти на такі кроки уряд неодноразово заявляв. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, перегляд принципів співпраці з МВФ продовжиться після завершення газових переговорів з Росією.

Глава уряду оцінив результат приїзду місії Фонду в Київ як "обнадійливий". Він зазначив, що МВФ у переговорах з розумінням" ставиться до України, і вважає, що надалі переговори вестимуться так само. "Я думаю, ми домовимося", - сказав М.Азаров.

Ну, якщо переговори вестимуться "так само", то виникає сумнів, що з МВФ ми "домовимося".

Про користь кредиту говорилося не мало, як в принципі не раз підкреслювала влада, що і без нього ми обійдемося.

Начальник відділу аналізу і досліджень "Райффайзен Банка Аваль" Дмитро Сологуб підкреслює, що виділення кредиту МВФ є не лише ресурсом для фінансової системи, але і сигналом для інвесторів. "Для України гроші МВФ життєво важливі як кошти для посилення позицій Нацбанку, так і як чинник довіри інвесторів", - зазначив експерт.

На думку виконавчого директора Міжнародного Фонду Блейзера Олега Устенка, "у реальності Україна не так потребує цих грошей. Пан Азаров правий, коли говорить, що гроші не так потрібні, потрібен сигнал, потрібна співпраця з МВФ для того, щоб намагатися підтримувати ситуацію відносно стабільною, особливо на тлі конкуренції, яка поглиблюється у світі за будь-який додатковий фінансовий ресурс, а тим більше такий дешевий як у МВФ".

За словами президента Асоціації українських банків (АУБ) Олександра Сугоняко, з причини усеосяжної боргової кризи, яка склалася як на рівні країн, так і окремих фізичних осіб, "кошти сьогодні потрібні усім". "Я не знаю жодної країни, яка б сказала, що їй не потрібні ресурси на сьогодні", - зазначив президент АУБ.

Тобто, гроші МВФ не стільки панацея від економічного колапсу, скільки іміджева деталь. Але не можна знімати з рахунків те, що, згідно з даними Держстатслужби, інфляція у жовтні порівняно з жовтнем 2010-го склала 5,4%, у січні-жовтні - 8,6%. Міжнародні валютні резерви НБУ продовжують скорочуватися (у жовтні на 2,3%, або на 0,788 млрд. дол.). Нинішній показник склав 34,162 млрд. дол., хоча регулятор прогнозував ріст до 40 млрд. дол. Профіцит звідного платіжного балансу в січні-вересні проти торішнього показника зменшився у 89 разів - до 73 млн. дол. Дефіцит поточного рахунку за 9 місяців збільшився в 11 разів - до 5,5 млрд. дол.

Іншими словами, ситуація погіршується. Уже не знаю, чи говорить це про непрофесіоналізм уряду, але про черговий важкий кризовий період і негативну ситуацію на світових ринках точно. І скільки б не потрапляли під руку відбілювальні економічні новації Кабміну, від цього життя в Україні не стає краще. А на тлі бюджетного безгрошів'я, посилення фіскального тиску, скорочення соцвиплат та інших дій влади в ім'я "реформ", перспектива вимальовується гнітюча. Мабуть, тому повідомлення агентства Bloomberg, що Україна для "підтримки штанів" вдасться до чергової позики російського банку "ВТБ" не викликало сумнівів. З посиланням на Investment Capital Ukraine агентство пише, що обговорюється "збільшення кредиту з 2 млрд дол. до 6 млрд дол. з продовженням термінів погашення". Крім того зазначають, що Україна може домовитися про знижку від 50 до 100 дол. за 1000 куб. м ціни на газ.

***8 червня 2010 року Україна отримала від "Внєшторгбанку" на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних з правом триразової пролонгації. Двічі цим правом Україна вже скористалася, Нинішній термін - до кінця 2011 року.

МВФ у середині минулого року погодився виділити Києву кредит на $15, 15 млрд. Україна отримала два транші на суму більше $3, 4 млрд., але в грудні минулого року видача кредиту була призупинена. Ставка кредиту - 3,5%.

На перший погляд, кредит "ВТБ" вигідніший, оскільки не вимагає натомість від влади непопулярних (особливо з урахуванням майбутніх виборів і вогненебезпечного стану суспільства) кроків. Але з іншого боку, ризик потрапляння під контроль Росії росте. Хоча переговори про ціну газу теж не викликають оптимізму, пропозиції сусідки навряд чи будуть у дусі "дружньої співпраці", швидше, вони стануть поглинанням. На це налаштовують перехід у розрахунках з РФ на рублі, "вивчення" Митного союзу для визначення форми входження в нього, ультимативна вимога внести в угоду про асоціацію з ЄС пункт про перспективу членства (свідомо знаючи, що Європа на це не піде) та інші дії влади щодо вектору розвитку України.

Як зазначає Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, кредити МВФ найдешевші у світі. Їх базова ставка - 0,5% річних. До кожної країни вона є плаваючою, прив'язана до показників кредитно-дефолтних свопів. За підсумками 2009 року середня ставка залишалася на рівні 3% річних.

За словами експерта, вищі ставки "ВТБ" пов'язані з джерелом пасивів російського банку. МВФ (на відміну від "ВТБ") фактично має у розпорядженні емісійні гроші, тому він завжди може дозволити собі дешеві позики.

"У ситуації, що склалася, в України немає іншого виходу ніж отримати гроші за всяку ціну, вартість кредиту вже не грає ролі. Швидше за все, МВФ цього року транш нам не надасть, тому гроші "ВТБ" зіграють роль рятівного кола, яке дозволить нам пережити кінець 2011 року. Хоч у жовтні і було витрачено всього 788 млн. дол. із золотовалютних резервів, але ця економія нічого не змінює. Найнапруженішим стане грудень, коли потреба у валюті зросте у рази. Ось тоді 4 млрд. дол. будуть свого роду знахідкою", - каже О.Охрименко.

Разом з тим Ілля Веселий, директор казначейства і фінансових інститутів "Надра Банку", підкреслює, що "умови залучення коштів від МВФ вигідніші для України. При цьому існує ризик, оскільки "ВТБ" є російським державним банком, що збільшення позики, якщо таке станеться, посилить залежність України від Росії".

Володимир Щелкунов президент Міжнародної торгової палати в Україні, зазначає, що "в умовах наявної нестабільності на світових ринках Україні стає важче залучати зовнішнє фінансування. Проведене цього літа розміщення 5-річних облігацій з процентною ставкою 6,25% порівнянно з умовами "ВТБ" (6,7% на термін до двох років). Тобто, цей інструмент здається цілком прийнятним".

«ВТБ" не висуває вимог, які виходять за рамки кредитного договору, усі стосунки в площині цифр, без необхідності прийняття соціально чутливих рішень, що зручно в цій ситуації уряду. І не треба перебільшувати політичний ризик, пов'язаний з кредитом "ВТБ", адже для системного тиску на Україну ця сума занадто мала. Ця ситуація, швидше, - акуратна гра Кабміну з метою продемонструвати незалежність від МВФ і виторгувати прийнятні умови. У ще глобальнішому плані ми спостерігаємо ряд заходів Кабміну, спрямованих на зниження об'єму імпорту і, відповідно, захоплення платіжного дефіциту. Я переконаний, що способом вирішення цієї задачі для України має бути не латання валютних дірок чи масове стримування імпорту, оскільки це відгукнеться проблемами з СОТ, а системна підтримка експорту", - вважає експерт.

Як підкреслює Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, "якби це була чергова пролонгація кредиту, що Україні дозволено зробити три рази по півроку, то сума позики залишилася б незмінною - 2 млрд. дол. Певно, йдеться про новий кредит "ВТБ" у розмірі 4 млрд. дол., які дають можливість замінити транш МВФ. Ще одним підтверджувальним сигналом заміщення кредиту МВФ є сума можливої позики "ВТБ", яка приблизно дорівнює тій, яку Україна повинна була отримати від МВФ у поточному році".

"Перший кредит від Росії (2 млрд. дол.) видано Україні зі ставкою 6,88%. Другий кредит (4 млрд. доларів), можливо, буде дещо дорожчий - близько 7%. Ставки більші, ніж у МВФ - 2,5-3%. Тому в цьому випадку Україна однозначно переплачуватиме за російськими кредитами. Проте, позики від Росії не вимагають підвищення цін на газ для населення і підприємств, що може викликати хвилю соціальних протестів у країні.

З іншого боку, нова позика "ВТБ" дійсно дещо збільшить залежність України від Росії. Це говорить про ріст орієнтирів Києва у бік РФ в економічному і політичному плані", - підкреслює експерт.

Адже справа навіть не в тому, чия позика "зручніша". Просто без неї, як з'ясувалося (незважаючи на запевнення влади, що в країні усе стабільно), нам не викрутитися. Але при цьому держборг росте, його об'єм наближається до критичної позначки. Якщо цього року Україна повинна погасити 93 млрд. грн. по зовнішніх запозиченнях (за словами першого віце-прем'єра Андрія Клюєва), то в подальші два роки розмір погашення тільки ростиме.

Звичайно, Росія у вигляді "ВТБ" - "м'яка і пухнаста", вона на відміну від МВФ не висуває конкретних вимог, точніше, не заявляє про них відкрито. Їх обговорюють за зачиненими дверима, а дізнаємося ми про наслідки таких угод дещо пізніше, коли в руки "товаришів" перейдуть наші стратегічні підприємства, трубопроводи і десятки інших проектів. А з урахуванням того, що ВТБ контролює російський уряд (іншими словами - Володимир Путін), майбутнє України вимальовується у рамках ідеї Володимира Володимировича - Євразійського союзу. Коли думати про це, то не залишає почуття приреченості…

Нана Чорна (УНІАН)