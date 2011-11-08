У відносинах з МВФ окрім економічної, є й «політична складова» - Яценюк

Народний депутат із фракції НУ-НС, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в питаннях співробітництва України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), окрім економічної, є також «політична складова».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, переговори віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА і міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА в США (йдеться про переговори на початку листопада з керівництвом МВФ, на яких обговорювалися питання подальшого співробітництва України і МВФ - УНІАН) були не результативними.

«ТІГІПКА з ЯРОШЕНКОМ погнали. Там усе глухо», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що в питаннях співробітництва української влади з МВФ є не лише економічні проблеми, але й «політична складова».

«Ми теж не повинні це виключати, тому що ми знаємо, як голосує Рада директорів МВФ», - сказав лідер «Фронту Змін».

За його словами, під час голосування Ради директорів МФВ серйозний вплив має США.

«І економічна допомога країні, в якій відбуваються політичні переслідування, м`яко кажучи, дуже сумнівна для репутації США і ЄС», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, із 25 жовтня до 3 листопада місія Міжнародного валютного фонду відвідувала Україну для продовження дискусій в контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік за статтею IV Статей Угоди МВФ.

4 листопада постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР заявив, що МВФ «бере паузу» для вирішення «технічних питань». Разом із тим він не уточнив, що саме Фонд мав на увазі, але пообіцяв продовжити дискусію в майбутньому.

4 листопада прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Україна й МВФ почнуть перегляд програми співробітництва після завершення газових переговорів із Росією.

Довідка УНІАН. Програма співробітництва України й МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - корегування тарифів на газ і теплопостачання.